Najbardziej lubimy strażaków, coraz bardziej szanujemy też lekarzy. Oto ranking najbardziej poważanych zawodów 2024

- Szczerze mówiąc, nie dziwi mnie to, a to z tego względu, że nasza służba skupiona jest na tym, żeby pomagać ludziom. Gasimy pożary, ratujemy ludzi, mienie i środowisko - mówi mł. bryg. Łukasz Olejnik, zastępca komendanta powiatowego PSP w Brzegu. Na nasza działalność skupia się na ratowaniu i pomaganiu, a do tego nie wymierzamy kar i nie wlepiamy mandatów, dlatego łatwiej nam jest budowa zaufanie społeczne i sympatię, niż np. policji.