Najlepsze życzenia na Wielkanoc. Gotowe życzenia i wierszyki na Wielkanoc. Możesz je przesłać przez SMS

Życzenia świąteczne na Wielkanoc

Możesz przesłać także WhatsAppem lub Messengerem kartki wielkanocne. Zobacz najciekawsze obrazki z życzeniami na Wielkanoc

Życzenia na Wielkanoc przez SMS - najciekawsze życzenia

Korzystając ze sposobności życzymy wszystkim zdrowia, szczęścia i radości. Niech Państwa życie, nie tylko zawodowe, ale również to prywatne obfituje w sukcesy i zawsze przynosi satysfakcję.

Weź koszyczek do swej pięści, do kościoła idź poświęcić. Włóż szyneczkę, kilka jajek, smacznej babki też kawałek. Spróbuj zmieścić i kiełbasę, nie zapomnij chrzanu czasem!

Oto najlepsze życzenia wielkanocne według internautów. Można je wysłać SMS-em.

Niech Chrystus zmartwychwstały przyniesie dla Was wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia. Wesołych świąt Wielkiejnocy i mokrego dyngusa

Śmieszne życzenia na Wielkanoc

Życzę Ci by na tę Wielkanoc robotę w kuchni odwalił za Ciebie zając, baranek potem posprzątał stoły, a żeby Tobie zostały tylko… obżarstwo i pierdoły!

Umyj jajka, upiecz babkę, złap królika, kup sikawkę! Bo Wielkanoc już nadchodzi, więc się bawić nie zaszkodzi. Lecz uważaj też na kaca, bo we wtorek czeka praca."

Wesołego zajączka,

co po stole bryka.

Smacznościami wypełnionymi,

Świątecznego koszyka.

Smacznego jajka,

mokrego dyngusa.

Radości płynącej,

ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Beczy w trawie baraneczek

nawołując wniebogłosy

Życzę zdrowia i radości

Wam z okazji Wielkiej Nocy

I dyngusa mokrutkiego

By Wam szczęście dopisało

By rodzinne były święta

By wam nic nie brakowało