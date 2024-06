Najpiękniejsza Polka w USA związana jest z Kluczborkiem. Teraz wystąpi w finale konkursu Miss Polonia

- Jadę do Warszawy odebrać wnuczkę z lotniska oraz dwie wicemiss, bo one także wezmą udział w konkursie i odtransportuję je na miejsce zbiórki – wyjaśnia Zdzisława Reng. – Później oczywiście całą rodziną jedziemy do Warszawy kibicować Emilce. Przylecą też z Chicago jej rodzice. A po konkursie będę ich wszystkich gościć już w Kluczborku.