Narodowe Czytanie "Balladyny" Słowackiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu

Narodowe Czytanie Balladyny odbywa się – z inicjatywy pary prezydenckiej – w całej Polsce. W Opolu do jej słuchania zaprosiła Miejska Biblioteka Publiczna.

- Narodowe Czytanie zainicjował jeszcze prezydent Bronisław Komorowski, to jest jego dziewiąta edycja – przypomina Elżbieta Kampa. - Biblioteka żyje czytaniem. Oferuje je i chciałaby, aby ono było powszechne bardziej niż jest. Statystyki czytelnictwa w Polsce nie są optymistyczne. Nowe media zabierają nam część publiczności. Czytanie wielu ludziom kojarzy się z obowiązkiem. My chcielibyśmy, aby to była przyjemność. „Balladyna” w tym pięknym wykonaniu na pewno zachęciła do tego, by samem po tekst sięgnąć.

Oprawę muzyczną zapewnili Maria Ołdak i dr Janusz Stasiak.