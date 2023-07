Nasi zareagowali adekwatnie - o mało nie zlinczowali sprawców - komentarz Grzegorza Flerianowicza

W przeciwieństwie do zneutralizowanych przez polityczną poprawność naszych sąsiadów u nas zarówno służby jak i społeczeństwo wykazało się adekwatną reakcją.

Szczególnie było to widać w przypadku zajść w Bytomiu, gdzie gdyby nie sprawna akcja policji doszłoby prawdopodobnie do samosądu. Oczywiście nie należy pochwalać takich zachowań. Wymiar sprawiedliwości nie jest jeszcze na tyle przeżarty ideologicznie, by ktoś mógł uznać lincz jako metodę (a nawet wtedy, ze względów cywilizacyjnych, byłoby to nieakceptowalne).

Niemniej postawa obecnych na kąpielisku ludzi to bardzo jednoznaczny sygnał sprzeciwu nie tylko generalnie wobec samego molestowania nieletnich dziewczynek, ale chyba przede wszystkim wobec traktowania przez przybyszów naszego kraju jako terra nullus - ziemi niczyjej. Miejsca gdzie dzieci, kobiety, mieszkania, sklepy,socjal traktuje się jako łup, bo nie ma już nikogo kto miałby odwagę ich bronić, a ofiary i ich bliskich można zastraszyć; ziemi bez tożsamości, więzi i chęci poświęceń z sterroryzowaną posądzeniami o rasizm i ksenofobię ludnością.