Nasz Region zasługuje na europosła. Komentarz Łukasza Żygadły

Święta racja. Co ciekawe, pan marszałek daje wyraźnie do zrozumienia, że posiadanie w Parlamencie Europejskim własnego, regionalnego reprezentanta może przełożyć się na korzyść dla regionu. Pewnie tak jest, choć najczęściej to tylko puste słowa padające z ust polityków. Jeśli nawet tak jest, to symbole mają znaczenie, zwłaszcza gdy pośrednio są w kontrze do wypowiedzi reprezentantki Trzeciej Drogi Róży Thun która niedawno zapytana o to dla kogo pracuje w Brukseli odpowiedziała, że w pierwszej kolejności dla Unii Europejskiej, później dla swojego kraju, a na szarym, burym końcu dla regionu z którego kandydowała.

A skoro tak jest (według niej) że pracuje się dla UE, to region kandydowania jest bez znaczenia, zatem mogła pani Róża przywędrować nam do okręgu Dolnośląsko-Opolskiego. Mi się osobiście takie podejście nie podoba i będę zawsze krytykował rzucanie nam spadochroniarzy nie mających nic wspólnego z regionem. Podobnie zresztą zrobiła Lewica, wystawiając z naszego okręgu wiceministra sprawiedliwości Krzysztofa Śmiszka. Partie wystawiają ważnych dla siebie ludzi tam, gdzie sondaże pokazują miejsca biorące dla nich. Takie działanie to zwykły cynizm wyborczy, który należy piętnować.