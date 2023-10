Nie bez kłopotów, ale za trzy punkty. ZAKSA rozprawiła się ze Skrą

W początkowych akcjach na pierwszy plan w zespole ZAKSY wyszedł Bartosz Bednorz, który zakończył kilka ataków, a ponadto dołożył punkt w bloku. Po stronie Skry nie było widać wyraźnego lidera, za to paradoksalnie pomagali im kędzierzynianie poprzez błędy popełniane w polu zagrywki (13:11). Był to jednak ich jedyny mankament. Znakomicie radzili sobie bowiem w przyjęciu, dokładając do tego skuteczność w ataku.

Marcin Janusz często decydował się na grę środkiem, na co Skra w ogóle nie była przygotowana. Dzięki temu miejscowi zaczęli coraz bardziej odskakiwać od swoich rywali (21:17), a finalnie wygrali pierwszą partię.

Drugi set mijał w podobnym rytmie. Do niezbyt dobrej zagrywki ZAKSA dorzuciła znakomite przyjęcie i atak, a po punktowym bloku ich przewaga wynosiła już pięć punktów (11:6). Skra nie miała punktu odniesienia, a o czas poprosił Andrea Gardini. Ten jednak nie pomógł, bo po chwili David Smith popisał się asem serwisowym, następnie miejscowi dwukrotnie zapunktowali blokiem (14:6).