Nie żyje kierowca skody. W sobotę rano w Makowicach koło Nysy jego pojazd wpadł na drzewo

Do wypadku doszło 14 października przed godziną 7 rano. Według wstępnych ustaleń policji, młody kierowca nie dostosował szybkości do panujących na drodze warunków i wpadł w poślizg. Jego auto wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. Po wypadku rannego kierowcę zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Niestety pomimo natychmiastowej pomocy poniósł śmierć – mówi asp. Janina Rudkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nysie. - Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do celów procesowych. Teraz pod nadzorem prokuratury policjanci będą starać się ustalić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego wypadku.