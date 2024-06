Nie żyje Zuzia Macheta z Gogolina. W walce z chorobą wspierali ją darczyńcy z całej Polski

Zuzia walczyła od urodzenia z rzadką chorobą genetyczną - epidermolysis bullosa, zwaną także pęcherzowym oddzielaniem się naskórka. Organizm dziewczynki nie wytwarzał kolagenu, co sprawiało, że jej skóra była bardzo delikatna i podatna na urazy. Wystarczył zwykły dotyk lub drobne o cie, by powstała rana. Choroba sprawiała Zuzi ogromne cierpienie, a rodzina zrobiła wszystko, by pomóc córce.

W wieku 11 lat Zuzia z Gogolina przeszła w USA przeszczep szpiku kostnego. Dzięki leczeniu, które sfinansowali darczyńcy z całej Polski, życie Zuzi się poprawiło. Choć wciąż wymagała ona rehabilitacji, to ból był mniejszy.

Dzięki terapii genowej wiele ran się zagoiło, a po rekonstrukcji paluszków (były one zrośnięte na skutek choroby) dziewczynka mogła nimi poruszać. Zuzia miała przeprowadzoną korektę przełyku, co ułatwiło jej odżywianie się.

Pomimo choroby genetycznej, która sprawiała Zuzi ogromny ból, dziewczynka była na co dzień bardzo pogodna.