Świetny początek wakacji. Maryla Rodowicz na Dniach Prudnika. Będzie gorąco na scenie

Sobotni koncert Dni Prudnika nosi tytuł „Muzyka łączy pokolenia czyli POP w pięciu smakach”.

Gwiazdą wieczoru (o godz. 21) będzie Maryla Rodowicz, która polskiej muzyce dostarczyła ogromna ilość przebojów śpiewanych do dziś. Publiczność będzie się mogła wykazać. Bezpośrednio wcześniej ( o godz. 20) wystąpi Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem.

Sobota zacznie się jednak już w godzinach popołudniowych, kiedy to organizatorzy Dni Prudnika oddają scenę miejscowym, młodym artystom ze studia piosenki i zespołów artystycznych przy Prudnickim Ośrodku Kultury. Część wieczorną o18 rozpocznie Alicja Janosz ze specjalnym programem dla dzieci. Po niej zagra jeszcze zespół Sen.

Koncert niedzielny i muzyczny finał Dni Prudnika, to przede wszystkim gwiazda wieczoru Varius Manx z wokalistką Kasią Stankiewicz (o godz. 20.30), która zaśpiewa wiele swoich popularnych i granych do dziś przebojów. Gwiazdę poprzedzi koncert Magdaleny „MEG” Krzemień (o godz. 19), która jest dobrze znana naszej publiczności, choćby z Koncertu Debiutów w roku 2022.

Dwa pierwsze koncerty w niedzielę to wrocławski zespół Flow Up! (o godz. 17) i opolska grupa KREM (godz. 19).