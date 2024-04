Niebezpieczeństwo z poza listy zagrożeń. Komentarz Jerzego Miki

Konflikty i zbrojne najazdy jedynie w Europie przycichły po strasznej wojnie w latach 1939 - 1945. Zginęło wtedy 75 mln. osób! W tym 49 mln cywilów. Na 2,2 mld ludzi na globie. Naprawienie błędów: niepowstrzymania szaleńców, uprzedzenia ataku, a nade wszystko wad porozumiewania się, przyniosły częściowy rezultat: od 1945 roku w Europie nie było wojny. Do teraz, bo od ponad 700 dni trwa blisko nas.

Ale to nie wojna organizuje masowe ludobójstwo. Miażdżenie i urywanie głowy, wyrywanie rąk i nóg, trucie, duszenie, pozbawianie pokarmu, zablokowanie powietrza, zastrzyk soli w serce, wciąganie do „odkurzacza”, rozrywanie na kawałki albo po prostu czekanie na śmierć z zimna i braku ochrony, to realne zagrożenia jakie czekają człowieka. W wyniku takich akcji na świecie ginie rocznie ponad sześćdziesiąt milionów osób. 60 milionów rocznie, to więcej niż ofiar jakichkolwiek chorób, więcej niż rocznie zarejestrowanych zgonów wszystkich osób na Ziemi!