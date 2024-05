Niebezpieczny dzień na opolskich drogach. Kierowcy, bądźcie czujni. Dwa kolejne wypadki późnym popołudniem

Do niebezpiecznej sytuacji doszło też wczesnym popołudniem na wiadukcie, w rejonie skrzyżowania ulic Ozimskiej i Horoszkiewicza. W tym zdarzeniu brał udział mercedes, toyota oraz volkswagen. Sprawca kolizji, kierujący mercedesem, został ukarany mandatem. Na szczęście żaden z uczestników nie został ranny.

Kierujący toyotą doznał w wyniku tego zdarzenia obrażeń ciała i trafił do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

We wtorek (21 maja) krótko przed godz. 9 na ul. Budowlanych taksówka marki ford najechała na tył toyoty. Z ustaleń policjantów wynika, że przyczyną wypadku było niezachowanie przez taksówkarza należytej odległości od poprzedzającego go samochodu.

AKTUALIZACJA 20.30

Po godzinie 17.00 do groźnego zdarzenia doszło również na wiadukcie na ul. Niemodlińskiej w Opolu. To trasa w kierunku Opola-Chmielowice. Jak informuje portal prostozopolskiego.pl, w wypadku volkswagena i suzuki jedna osoba została poszkodowana i zabrana do szpitala.

AKTUALIZACJA 18.30

Kolejne zdarzenie na terenie Opola. O godzinie 17:45 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie od operatora nr alarmowego 112 o wypadku na ul. Oświęcimskiej w Opolu, gdzie dachowała osobowa toyota.