Niedzielne morsowanie na kąpielisku Bolko w Opolu. Dlaczego kąpiele w lodowatej wodzie są tak uzależniające? Mateusz Majnusz

W każdą niedzielę o godz. 11 na kąpielisku Bolko grupa morsów spotyka się, aby kontynuować swoją pasję do morsowania. To dla nich nie tylko sposób na hartowanie ciała, ale również okazja do integracji.