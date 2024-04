Stawek Zamkowy w Opolu i multimedialna fontanna są już gotowe. Pierwszy pokaz 1 maja

Kolejna superatrakcja Opola

To urokliwe miejsce jest jedną z atrakcji turystycznych Opola, które chętnie odwiedzają również mieszkańcy miasta. Nowy multimedialny wodotrysk składa się z 60 dysz, z których każda jest oświetlana reflektorem LED z płynną zmianą kolorów w zakresie 16 milionów barw! Co ważne, fontanna wyposażona jest w ekran wodny, na którym wyświetlane będą filmy, animacje i laserowe projekcje. Tak jak do tej pory, podczas pokazów, usłyszymy największe polskie przeboje.