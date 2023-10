Niemocy ciąg dalszy. LZS Starowice Dolne przegrał w Gubinie

A przecież nie było tak daleko do zdobycia choćby „oczka”, jak w poprzednich spotkaniach, w końcu tym razem LZS przegrał różnicą tylko jednej bramki. Nie jest to jednak nic więcej, niż szukanie na siłę pozytywów. Bo jeżeli przegrywasz 5. mecz z rzędu, to czy ma jakieś znaczenie, czy przegrałeś jedną, czy też dwoma bramkami?

Decydująca, zapewniająca gospodarzom zwycięstwo akcja miała miejsce w 64. minucie. Indywidualnym rajdem popisał się 26-letni napastnik Denis Mateuszewski. Po wbiegnięciu w pole karne przymierzył i umieścił piłkę w bramce, mimo próby powstrzymania go przez Kamila Korczaka.

Szansa na przełamanie się nastąpi 21 października o godz. 13:00. Na Opolszczyznę przyjedzie wówczas zespół, który powstrzymał MKS Kluczbork - Ślęza Wrocław. Będzie to bój o to, żeby rywalizacja w rundzie wiosennej miała jakikolwiek sens. Na ten moment LZS traci pięć punktów do bezpiecznej lokaty.

Carina Gubin - LZS Starowice Dolne 1:0 (0:0)

Bramka: Matuszewski – 61.

LZS: Korczak, Dabo (57. Trochanowski), Chodziutko, Grądowski, Luiz (57. Elton), Skowron (78. Łyszczarczyk), Nowosielski (67. Zychowicz), Czajkowski, K. Kowalczyk (78. Raś), Rakowski, Rudnik

Żółte kartki (LZS): Luiz, Rudnik, Grądowski, Czajkowski, Rakowski, Trochanowski