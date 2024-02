Nierówne połowy. Panowie szybciej umierają, dlatego jest ich mniej. Wśród seniorów nawet kilka razy mniej

Tylko w Opolu zameldowanych jest ponad 9 tysięcy więcej kobiet niż mężczyzn. Panie stanowią tu 54 procent populacji i jest to regionalny rekord. Generalnie jednak w opolskich miastach nadwyżka kobiet jest większa niż na wsi.

W Nysie kobiety stanowią 53,6 procent liczby mieszkańców, w Kędzierzynie Koźlu 53,2 procent. Powyżej 53 procent kobiet mieszka też w Brzegu, Głubczycach, Krapkowicach, Namysłowie, Oleśnie, Prudniku i Strzelcach Opolskich. Jedynym powiatowym miastem o bardziej wyrównanych proporcjach jest Kluczbork, gdzie na 100 pań przypada 101 panów (dane dotyczą osób zameldowanych na stałe wg bazy Pesel).

W miejscowościach mniejszych i wiejskich proporcje są bardziej wyrównane. Jest nawet jedno miasto na Opolszczyźnie, gdzie występuje lekka przewaga mężczyzn nad kobietami. To Wołczyn, gdzie to panowie stanowią 50,5 procent populacji.

- Na to zjawisko składa się kilka przyczyn. Przede wszystkim kobiety żyją dłużej od mężczyzn, dlatego jest ich więcej. Według danych GUS za rok 2022 średnia długość życia mężczyzn w Polsce to 73,4 lat. Tymczasem kobiety średnio żyją 81,1 roku czyli o 7,5 roku dłużej – komentuje dr Sabina Lodzińska – Kubiciel z Politechniki Opolskiej. – Po drugie kobiety chętniej niż mężczyźni przenoszą się do dużych miast na studia czy w poszukiwaniu pracy. I pozostają w nich już na stałe.