Nietypowa lista przebojów. TOP 27 najpopularniejszych pisarzy w Polsce. Na podium wraca król horrorów i władca polskiej mitologii narodowej

Zobaczcie, kto spadł na liście, a kto zyskał w oczach czytelników.

Stan czytelnictwa 2024. Biblioteki Narodowej zbadała, ilu Polaków czyta książki

Zła wiadomość jest taka, że większość Polaków wcale nie czyta książek.

Dobra wiadomość jest taka, że w ostatnim roku aż o 9 procent wzrósł odsetek czytających Polaków.

W 2023 roku co najmniej jedną książkę przeczytało 43 procent Polaków. Oznacza to wzrost o 9 punktów procentowych. Do tego jest to najwięcej od 10 lat.

- Wzrosło także zainteresowanie bibliotekami, szczególnie u młodych mężczyzn w wieku 25–39 lat - piszą autorzy raportu o stanie czytelnictwa. - Okazało się, że wpisany w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wymóg otwarcia bibliotek publicznych w co najmniej połowę sobót w ciągu roku poszerzył dostępność bibliotek, dzięki czemu podwoił się odsetek odwiedzających je aktywnych zawodowo mężczyzn w wieku 25–39 lat.

Nie od dzisiaj wiadomo, że kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn. Częściej też czytają książki: robi to 50 procent kobiet, podczas gdy tylko 36 procent mężczyzn. Czyli książki czyta co druga kobieta, ale tylko co trzeci mężczyzna.