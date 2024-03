Niezłomni uciekali przez granicę, prosto w łapy UB. Tajemnice powojennej Nysy i operacji "Ssak"

W maju 2015 roku do nyskiej redakcji Nowej Trybuny Opolskiej zgłosił się czytelnik w wieku ok. 50 lat, który nigdy nie podał swojego nazwiska. Zostawił wydruk tekstu. Wstrząsającego, pełnego szczegółów i nazwisk ludzi uczestniczących w opisywanej zbrodniczej działalności powojennego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Pewne słowne lapsusy mogą sugerować, że jest to tłumaczenie z języka rosyjskiego. W innych fragmentach autor cytuje jakby fragmenty dokumentów, np. protokoły zeznań. To wskazuje, że ktoś opracowując dokument mógł korzystać z bardzo różnych źródeł informacji.