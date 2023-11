Opolscy policjanci pamiętają o swoim patronie. Do dziś nie wiadomo, gdzie spoczywa sierżant Piotr Jesień

Piotr Jesień urodził się 22 marca 1894 roku we wsi Kępie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, pełnił służbę na posterunku żandarmerii polskiej w Kłobucku. 1 lipca 1919 roku został przyjęty do Policji Państwowej, w szeregach której służył aż do wybuchu II Wojny Światowej.

Podczas wojny walczył z hitlerowskim najeźdźcą. 19 października 1939 roku, wraz ze swoim oddziałem został rozbrojony i aresztowany przez NKWD.