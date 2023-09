Nowa droga pozwoli ściągnąć biznes do Brzegu. "Otwiera całą strefę dla inwestorów"

Budowa drogi zakładała między innymi odwodnienie pasa drogowego w postaci kanalizacji deszczowej wraz z komorowym systemem retencyjno-rozsączającym i przepustem rurowym, budowę oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego dla potrzeb sieci teletechnicznych.

W inwestycję zaangażowany był Marcin Ociepa, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i opolski poseł (stowarzyszenie OdNowa).

- Ta droga tak naprawdę otwiera całą strefę dla inwestorów. Włożyliśmy w to bardzo dużo pracy, bowiem wszyscy pamiętamy końcówkę poprzedniej kadencji samorządu, kiedy ważyły się losy terenów i z wielkim mozołem przez kilka godzin musieliśmy przekonywać radnych do tego, że warto jest powierzyć ten teren specjalistom jakimi są ludzie z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzisiaj widzimy efekt, że była to naprawdę bardzo dobra decyzja - podkreśla wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski.