Nowe atrakcje zoo w Opolu. Spotkasz goryle w Górach Rwandy, popływasz z rekinami na Bahamach czy wielorybami na wyspach Tonga

Zoo w Opolu. Nowa atrakcja

Już od piątku 22 marca od godziny 9:00 w opolskim ogrodzie zoologicznym rusza najnowsza atrakcja - kino wirtualnej rzeczywistości (VR) z filmami dokumentalnymi. To innowacyjne podejście do oglądania filmów, w którym widzowie za pomocą zestawu gogli zostają przeniesieni do wirtualnego środowiska i doświadczają filmu niemal jakby byli jego częścią.