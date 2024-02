Nowe pogaństwo vs. Przedpoście. Komentarz Tomasza Żaka

Do niedawna jasnym dla wszystkich było, że po Matce Bożej Gromnicznej nadchodzi Przedpoście, odmierzane kolejnymi niedzielami - siedemdziesiątnicą, sześćdziesiątnicą i pięćdziesiątnicą. Te liczbowe odniesienia, to nic innego jak czas dzielący wierzących od Niedzieli Wielkanocnej, a więc najważniejszego ze świąt roku kościelnego, bo jak św. Paweł napisał w swym pierwszym liście do Koryntian: „Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara”. Myślę, że bez tych dwóch paradygmatów równie martwa będzie nasza polskość.

Te refleksje przyszły do mnie po rozmowie z kolegą na temat organizacji tegorocznego Biegu Tropem Wilczym, jednej z pięknych inicjatyw odwołujących się do obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W sam raz w tym roku przypada to w piątek, a więc tradycyjnie dla wierzących w dzień bezmięsny. No i jeszcze w czas Wielkiego Postu… Kolega nie mógł zrozumieć, że ew. poczęstunek dla biegaczy powinien to uwzględnić. Również ze względu na pamięć tych, którzy z ryngrafem Matki Bożej walczyli o Ojczyznę.