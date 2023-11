Nowy rozkład jazdy pociągów Intercity na sezon 2023/2024 województwo opolskie. Będą nowe pociągi do Wiednia i Berlina Sławomir Draguła

Dzienne pociągi z Opola do Wiednia i Berlina, więcej połączeń z i do Kędzierzyna-Koźla oraz więcej składów kursujących w ramach kategorii InterCity obsługiwanych komfortowym taborem. To najważniejsze nowości dla województwa opolskiego, w rozkładzie PKP Intercity na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia.