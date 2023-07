Obcokrajowiec zatrzymany na basenie w Zdzieszowicach. Miał molestować dziewczynkę. Śledczy sprawdzają, czy ofiar jest więcej

O zajściu na basenie w Zdzieszowicach nto poinformował jeden z czytelników, który w niedzielę 16 lipca tam wypoczywał. Zdarzenie potwierdziła krapkowicka policja.

Zamieszanie zaczęło się około godziny 16:00. Wtedy to właśnie do ratownika zgłosiła się osoba, która powiedziała, że jeden z wypoczywających na basenie mężczyzn, dotykał w miejsca intymne małoletnią dziewczynkę. Ratownik wezwał policję.

- Na miejscu były też trzy inne dziewczynki, które również twierdziły, że były dotykane w taki sposób przez mężczyznę - mówi młodsza aspirant Ewelina Karpińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.

Mundurowi na terenie basenu zatrzymali do sprawy 34-letniego mężczyznę, obcokrajowca, zamieszkującego powiat krapkowicki.

Póki co śledczy prowadzą czynności w sprawie molestowania jednej dziewczynki. Chodzi o artykuł 200 paragraf jeden: Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.