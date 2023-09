Obywatelka Renata - komentarz Grzegorza Flerianowicza

Filmowe partnerki obu bohaterów są odbiciem charakterystycznych dla swej epoki i kraju zachowań buntującej się, lewicującej młodzieży. Podczas gdy Jenny (wybranka Gumpa) to typowa przedstawicielka pokolenia dzieci-kwiatów, bunt Renaty (żony Piszczyka) miał charakter rewizjonistyczny. Według tego podejścia system komunistyczny lat powojennych był zły bo odszedł od ideałów Marksa i Lenina; nie tylko nie spowodował upadku tradycyjnych, konserwatywnych zachowań społecznych, ale w pewnych sytuacjach nawet je utrwalał. Do tego, co ważne, Renata jest córką prominentnego działacza partyjnego - buntuje się wobec niego, ale korzysta z nazwiska, pozycji i układów.

Filmowy archetyp Renaty nie jest zbyt popularny w polskim kinie, a szkoda bo ma bardzo wiele odpowiedników w rzeczywistości i mógłby wiele zjawisk tłumaczyć. Dzieci polskich komunistów, dobrze wykształcone, wychowane w specyficznym, bogatym środowisku nowej marksistowskiej arystokracji, stały często w pierwszym szeregu różnych lewicowo-liberalnych przedsięwzięć:. Czy kierowało tym poczucie wyższości, krzywdy, a może misji dziejowej lub wyjątkowej pozycji społecznej - to już pytanie do socjologów.