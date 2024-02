Odpolaczanie regionami. Komentarz Tomasza Antoniego Żaka Tomasz A. Żak

Urzędowa maszyna wynarodowiania pracuje pełną parą. Oczywiście, to nie jest tak, że zawdzięczamy to ostatniej zmianie władzy. Różnica pomiędzy tym, co było, a tym, co jest, polega przede wszystkim na tym, że teraz nikt niczego nie owija biało-czerwoną flagą. Niemiecki pomysł na Europę landów jest konsekwentnie wprowadzany od lat poprzez struktury Unii Europejskiej, a u nas przez polskojęzycznych polityków.