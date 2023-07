Odra Opole zaprezentuje się przed sezonem swoim kibicom

Głównym punktem programu będzie oczywiście jak zwykle to, że sympatykom opolskiego klubu klasycznie zaprezentują się (każdy z osobna) wszyscy piłkarze oraz członkowie sztabu szkoleniowego.

Poza tym na wszystkich uczestników wydarzenia czekać będą jeszcze dodatkowo:

prezentacja strojów na nowy sezon

prezentacja grup młodzieżowych Odry Opole

występ opolskiego wokalisty Intruza, który zaśpiewa piosenkę "Czerwony autobus"

wizyta gościa specjalnego Antoniego Piechniczka

Ligowe zmagania Odra zainauguruje w poniedziałek 24 lipca, kiedy to o godz. 18 zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Pierwszy raz na własnym stadionie wystąpi natomiast 30 lipca o godz. 15, kiedy to podejmie Resovię.

- Mierzymy siły na zamiary i zdajemy sobie sprawę, jaki mamy potencjał na tle innych zespołów. Fortuna 1 Liga będzie w najbliższym sezonie chyba najmocniejsza w historii. Nie zwalnia nas to jednak z tego, by zawsze grać o zwycięstwo. To będzie cel w każdym kolejnym spotkaniu. Nie lubię i nie będę jednak przewidywać dalekiej przyszłości, bo w piłce nie sposób wiernie to uczynić.

- powiedział Adam Nocoń, trener Odry.