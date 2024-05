Bibliotekarz z Kluczborka rozwikłał zagadkę tajemniczego wnuka poety Jana Kasprowicza. Napisał o nim książkę

Praca nad książką była w dużej mierze literackim śledztwem. Aby dojść do finału, trzeba było wiele szczęścia i samozaparcia.

Jan Małaczyński, najmłodszy wnuk Jana Kasprowicza, urodził się w 1921 roku. Do 1939 roku mieszkał z rodzicami i siostrą Ewą we Lwowie przy ul. Świętej Zofii. Jego ojciec był wojskowym prokuratorem.

Jaś uczęszczał m.in. do prestiżowej męskiej szkoły w Chyrowie. Jego życie, podobnie jak życie milionów Polaków, zmienił wybuch drugiej wojny światowej.

- Kiedy Sowieci zajęli Lwów, to obowiązkowo wszystkim Polakom nadali obywatelstwo i rosyjskie paszporty. To ważna sprawa. Jaś miał wówczas 18 lat i 24 grudnia, w wigilię, miał się zgłosić do komendantury wojennej – opowiada Roland Dąbrowski. - Gdyby się zgłosił, wylądowałby na wojnie sowiecko-fińskiej. 200 tys. Polaków, młodych ludzi, którzy we wrześniu mieli iść do szkół, na studia, trafiło na wojnę zimową i walczyli o sprawę, której nie rozumieli. Byli po prostu mięsem armatnim.