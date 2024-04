"Ojciec" polskiej emigracji w Brazylii pochodził spod Opola. Powstał o nim film

W wieku 23 lat zdecydował się na emigrację do Ameryki Południowej . Według jednej z hipotez, Sebastian Woś zmienił nazwisko na Edmund Saporski w czasie podróży statkiem. Tam miał rzekomo poznać jakiś Saporskich. Jeden z nich zmarł, a Woś, przejął jego tożsamość z wdzięczności za pomoc i troskę.

- Wywodził się z bogatej rodziny chłopskiej, mieszkającej w centrum wioski. Dom ten nadal istnieje, jest wyremontowany, ale już do Wosiów nie należy, chociaż do dziś Wosiowie mieszkają w Starych Siołkowicach i okolicznych wioskach. Na cmentarzu są groby zarówno z nazwiskiem Woś, jak też Wosch – mówi Dariusz Deberny.

Sebastian Woś urodził się w 1844 roku w Starych Siołkowicach . Najpierw uczęszczał do miejscowej 4-klasowej szkoły, a następnie do gimnazjum „na górce” w Opolu. Po skończeniu szkoły pracował jako urzędnik pocztowy.

Od Sebastiana Wosia do Edmunda Saporskiego

- Największą zachętą był fakt, iż w Brazylii można było kupić ziemię i była tania w odróżnieniu od realiów na Śląsku – tłumaczy Dariusz Deberny. – I tak po dwóch latach do Wosia dołączyło czternaście rodzin z Siołkowic. Od tej pory datuje się początek polskiej emigracji w Brazylii.

Tam pracował jako geometra, mierniczy, budował koleje, wytyczał działki i pisał listy do Starych Siołkowic, aby zachęcić kolejne rodziny do przyjazdu. Kilka z tych listów zachowało się do dziś.

- To na pewno nie był taki zwykły prosty chłopek-roztropek. Miał fantazję. Był przebojowy, żądny przygód, światły i świadomy. Najpierw przypłynął do Montevideo w Urugwaju, a później przeniósł się do Brazylii, do położonej na południu kraju niemieckiej kolonii Blumenau – wyjaśnia Dariusz Deberny.

Według innej, zmiana nastąpiła jeszcze na Śląsku i miała uchronić Sebastiana przed poborem do pruskiego wojska.

Wówczas do 14 pierwszych rodzin kolonistów z Siołkowic dołączyło kolejnych 14.

- Polscy emigranci otrzymali ziemię w brazylijskiej dżungli, w stanie Parana, 10 kilometrów od miasteczka Kurytyba, które wówczas liczyło kilkanaście tysięcy mieszkańców – opowiada Dariusz Deberny. – Tam założyli osadę o nazwie Pilarsinio, co po portugalsku znaczy „sosenka”. Po kilku latach została przemianowana na bardziej swojsko brzmiącą „Pielgrzymkę”

Ale ta pierwsza lokalizacja nie przypadła polskim osadnikom ze Śląska do gustu.

- Trzeba powiedzieć, że trafili w świetne miejsce, bo Parana to spichlerz Ameryki Południowej, bardzo dobra ziemia i świetny klimat pod rolnictwo, a niektóre roślin rodzą nawet dwa razy do roku – wyjaśnia Deberny. – To też byli świetni farmerzy. Wiedzieli, co robić, potrafili to robić i nagle stali się najlepszymi gospodarzami w promieniu setek kilometrów.

Wokół Kurytyby utworzył się wianuszek polskich kolonii, bo później do emigrantów ze Starych Siołkowic dołączają kolejni z sąsiednich podopolskich wiosek, takich jak Kaniów czy Popielów itp.

- Kupili ziemię, a że była ona tania, to stać ich było nawet na 10-20-hektarowe gospodarstwa – mówi Dariusz Deberny. – To nie była czysta ziemia orna, ale nieużytki i lasy, które musieli dopiero zagospodarować, by nadawały się do rolniczego użytkowania.

Koloniści budowali domy z araukarii. To iglaste potężne drzewa, których korona układa się w majestatyczny kielich.

- Pień araukarii to prosty, mierzący nawet 30 metrów pal, a więc doskonały surowiec – opowiada Dariusz Deberny. – Dziś możemy obejrzeć te domy w skansenie im. Jana Pawła II w centrum Kurytyby.

Lata 80. XIX wieku to okres, w którym Brazylia zaczyna się dynamicznie rozwijać. W 1888 r. w kraju ostatecznie zniesiono niewolnictwo, co poskutkowało m.in. tym, że zabrakło rąk do pracy.

- Dlatego rząd brazylijski zaczął wdrażać programy, aby ściągnąć emigrantów, konkretnie farmerów – mówi autor filmu. – Ten rzut osadników nie musiał już ziemi kupować, ale otrzymywał ją za darmo.

Wówczas do w Europy ruszyli pośrednicy, aby zachęcać do emigracji do Brazylii. Oferowali nawet bezpłatne bilety na statek.