One są przeurocze. Najśmieszniejsze koty i psy jakie kiedykolwiek widzieliście

Śmieszne memy psy i koty

Psy to wspaniałe stworzenia i wie o tym każdy właściciel. Nie bez powodu mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Zwierzak merdający ogonem po twoim powrocie do domu to najlepsza nagroda. Jednak czy zawsze jest tak miło? Psy potrafią dać popalić! Głośnie szczekanie, pogryzione buty, nocne skomlenie... Znacie to?

Właśnie z powodu takich historii powstały memy o psach. Tworzą je praktycznie wszyscy posiadacze psiaków. Na Instagramie memy z psami doczekały się nawet specjalnych hashtagów którymi oznaczają je ich autorzy. Memy o psach są niepowtarzalne tak jak charaktery naszych ulubieńców.

Uwielbiamy także tworzyć memy na temat kotów. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jakie są te przeurocze czworonogi. Potrafią przespać cały dzień by w nocy, kiedy domownicy idą spać, rozpocząć nocne harce skacząc po meblach i kanapach bawiąc się w najlepsze. Stąd też biorą się tak liczne pomysły na różne internetowe memy o kotach.