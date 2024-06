Opolanie poszli na rekord. Razem odśpiewali przebój Karin Stanek. "Jedziemy autostopem"

W sobotni wieczór opolski rynek stał się wspólną sceną nie tylko artystów, ale także mieszkańców Opola i gości, którzy przyjechali do miasta na Festiwal Polskiej Piosenki. A to za sprawą akcji wspólnego śpiewania hitu Karin Stanek „Jedziemy autostopem” i późniejszego koncertu "Opole śpiewa przeboje".

Jego pomysłodawczynią była Katarzyna "Puma" Piasecka.

- Jedenaście lat temu odbył się koncert "Opolanie opolanom". Wraz z tegorocznym jubilatem Michałem Bajorem, naszą wspaniałą wokalistką i kompozytorką Anią Panas, a także Jarosławem Wasikiem, braliśmy udział w tym przepięknym wydarzeniu - mówi Katarzyna "Puma" Piasecka. - Pomyślałam sobie, że warto by było wrócić do wspólnego śpiewania. Do tego, aby opolski potencjał muzyczny znalazł się na jednej scenie. Aby wszyscy artyści opolscy, którzy mają na koncie tak wiele osiągnięć, pojawili się razem i przedstawili piosenki z naszego opolskiego festiwalu. Przecież w tym roku jest jego 61. edycja, a na każdej pojawiały się wielkie polskie przeboje.