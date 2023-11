Opolanie zapłacą więcej za wodę i odprowadzanie ścieków. Wyższe ceny już od grudnia

- Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w skali makro, to czego doświadczmy, chodząc do sklepów, czyli skumulowana inflacja w stosunku do taryfy w okresie, w którym była ona przygotowywana, wyniosła 70 procent – mówił Paweł Kawecki. - Pozostałe elementy, które bardzo mocno rzutują na pracę naszej spółki, czyli przede wszystkim energia elektryczna, wzrosła o kilkaset procent. Podobnie ma się sprawa z pozostałymi elementami, czyli podatkami czy wynagrodzeniami. Każdy rodzaj kosztu wzrósł dużo więcej, niż my proponujemy we wzroście stawek taryfowych.