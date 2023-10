Opolanki wystąpiły w zawodach organizowanych przez Arnolda Schwarzeneggera

Złote podium wywalczyła też Julia Dynak w kategorii Aerial Hoop Junior Elite, a brązowe Zofia Dabbachi w kategorii Aerial Hoop Professional Kids, która dodatkowo zajęła czwarte miejsce w kategorii Pole Sport Professional Kids.

Czwarte lokaty przypadły też: Idze Świerczek (Pole Sport Junior Mixto), Julii Dynak (Pole Sport Junior Elite) oraz istruktorce Annie Łoteckiej-Dabbachi (Pole Sport Elite 18+).

- Jestem dumna z występów wszystkich moich wychowanek. Dzięki ich świetnej postawie Polska znów królowała a Arnold Classik. Ale medale i puchary, to tylko dodatek do pracy, pasji i radości, którym dziewczynom dają treningi – mówi Anna Łotecka-Dabbachi. – Sukcesem jest już to, że aktywnie spędzają czas i kochają to, co robią.