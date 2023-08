Opolscy naukowcy zmienią paliwo na bardziej ekologiczne. Prace prowadzić będą w 4 krajach

Wprowadzanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego lub pochodzącego z odnawialnych źródeł energii do wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych – to tytuł unijnego konkursu, w którym z wzięło udział konsorcjum z naukowcami Politechniki Opolskiej w składzie. Podstawowym celem projektów zgłaszanych do konkursu jest opracowanie dziesięcioletnich planów inwestycyjnych dla konkretnych obiektów, umożliwiających przemianę tradycyjnych wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych w systemy efektywne, zgodnie z unijną dyrektywą.

– Dyrektywa ta wprowadza kamienie milowe, które sprawiają, że wymagania będą coraz większe. Prowadzą one do tego, aby zmieniać strukturę paliwową, czyli zastępować węgiel ciepłem odpadowym lub energią odnawialną. W ramach konkursu trzeba było wymyśleć, jakie systemy i jakich partnerów planujemy zaangażować. Wymóg projektowy zakładał także minimum w konsorcjum trzy przedsiębiorstwa ciepłownicze z trzech różnych państw – informuje dr inż. Mariusz Tańczuk, kierownik projektu z Katedry Inżynierii Procesowej i Środowiska Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.