Opolscy pedagodzy szkolili się jak postępować z dziećmi z cukrzycą. Ich liczba rośnie

- Cukrzyca typu 1 nie należy do chorób cywilizacyjnych, bo to choroba autoimmunologiczna. Liczba dzieci z tym typem cukrzycy wzrasta zarówno w województwie opolskim, jak w całej Polsce i na świecie – informuje prof. Agata Chobot, kierownik Kliniki Pediatrii Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. - Dzisiaj rozmawiamy z nauczycielami, że dzieci z cukrzycą typu 1 i w ogóle z cukrzycą są wśród nas. Mają prawo i obowiązek uczęszczać do szkoły tak jak każde inne dziecko.