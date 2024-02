Opolscy rolnicy zablokowali dojazd do autostrady A4. To początek protestów przeciw "Zielonemu Ładowi" i importowaniu zbóż

- To nie jest protest przeciwko kierowcom, dlatego co 30 minut przepuszczaliśmy ruch - mówi Roman Cytera, rolnik ze Strzelec Opolskich. - To jest protest głównie przeciw "Zielonemu Ładowi", który próbują nam narzucić komisarze unijni. Pod pretekstem ekologizacji rolnictwa zmusza się nas do ograniczenia produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. To doprowadzi do ogromnego wzrostu cen żywności, a nawet jej braków. Nie zgadzamy się na to, dlatego protestujemy, także w imieniu zwykłych mieszkańców, bo oni szczególnie ucierpią na tych zmianach.