Opolska Itaka partnerem PKOl. W nagrodę za medale wyśle olimpijczyków na wakacje

Umowa partnerska została zawarta na lata 2023-2027. Podpisali ją Radosław Piesiewicz, prezes PKOl oraz Piotr Henicz, wiceprezes ITAKA HOLDINGS.

– To dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego przełomowa i jednocześnie niezwykle radosna chwila, bo każdy z nas po dobrze wykonanej pracy marzy o wspaniałym wypoczynku. Dziś chcemy pokazać i podkreślić, jak wspaniałą, ale też bardzo ciężką pracę wykonują nasi sportowcy i ich trenerzy, i jak my bardzo tę pracę doceniamy – mówił Radosław Piesiewicz. - 300 dni w roku poza domem, walką ze swoimi słabościami, bicie rekordów, walka z bólem – to codzienność naszych olimpijczyków, której my nie widzimy. Dziś, wspólnie z firmą ITAKA, chcemy pokazać nasz ogromny szacunek dla tego wysiłku i nagrodzić naszych medalistów czymś, co jest jednym z przyjemniejszych momentów w życiu – wspaniałymi wakacjami. Dziękuję zarządowi firmy Itaka, że uwierzył w ten pomysł i właściwie bez wahania podjął współpracę.