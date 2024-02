Opolski parlamentarzysta Beniamin Godyla ponownie szefuje ważnej grupie w Senacie. Czym ona się zajmuje?

Grupa zawiązała się jesienią 2021 roku, a pierwsze jej spotkanie z niemieckim odpowiednikiem miało miejsce w Dreźnie w 2022 roku.

- To bilateralna grupa przyjaźni. Rozmawiamy i współpracujemy wokół spraw bieżących, ale bardzo ważnych – mówi Beniamin Godyla. – Pierwszą kadencję zdominowały sprawy związane z wojną na Ukrainie, pomocy uchodźcom, a także kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Wymienialiśmy się doświadczeniami jak oni sobie z tym radzą, a jak my. W maju jedziemy do Poczdamu i Berlina, gdzie będziemy ustalać tematykę i harmonogram współpracy w tej kadencji.