Opolski Senior – forum seniora. Czas na jesienną edycją naszego spotkania. Trwają zapisy

Mamy powody do radości, bowiem ruszamy z kolejną edycją „Opolskiego seniora – forum seniora”! Liczymy, że organizowane przez nas wydarzenie spotka się z zainteresowaniem wśród naszych Czytelników i na stałe wpisze w opolski kalendarz imprez kierowanych do tzw. silver generation. Tym razem tematem przewodnim będzie "Druga Młodość Seniora". Porozmawiamy m.in. o tym, jak aktywnie i ciekawie spędzać wolny czas.

Data: 14.12.2023 r

Czas rozpoczęcia: 16.00

Miejsce: Teatr Eko Studio Opole, ul. Armii Krajowej 4 off

W programie m. in.:

•wykłady – dowiecie się państwo, gdzie, kiedy i jak możecie skorzystać z turnusów w sanatoriach, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Nasi specjaliści podpowiedzą jak załatwić niezbędne formalności, doradzą gdzie warto się wybrać.

•zajęcia zumby – w zdrowym ciele, zdrowy duch, a udowodnię to uczestnikom naszego spotkania pani Katarzyna Kochalska. To właśnie ona poprowadzi nietypowe, bo siedzące zajęcia zumby.

•inspirujące rozmowy – w przerwie forum, będzie czekał na uczestników smaczny poczęstunek, a jak wiadomo czy kawie, herbacie i czymś słodkim najlepiej się rozmawia

•spektakl teatru Eko Studio – za sprawą aktorów teatru przeniesiemy się w czasy PRL. Będzie to druga część opowieści o zwyczajach, śmiesznostkach, wydarzeniach lat minionych

W trakcie trwania forum będzie można odwiedzić stoisko NZOZ Reha-Centrum, które świadczy usługi w zakresie: poradni rehabilitacyjnej, ośrodka rehabilitacji dziennej (30 dniowej), ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci, rehabilitacji ambulatoryjnej.

Centrum Senior w Opolu

Partnerem naszego spotkania jest Centrum Senior w Opolu, działające w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Centrum jest miejscem wsparcia dla seniorek i seniorów, chcących uzyskać potrzebną informację, zaangażować się w różnorodne działania, zarówno jako uczestnik, jak i realizator, rozwijać się i edukować. Jego działalność jest bardzo szeroka: od prowadzenia Szkoły Liderów Seniorów i punktu informacyjnego dla seniorów w sprawach związanych z życiem w mieście, przez działalność Opolskiego Telefonu Życzliwości 60+, promocję dobrych praktyk na rzecz seniorów aż do merytorycznego i logistycznego wsparcia organizacji skupiających seniorów.

Gwiazda wieczoru

Nasze spotkanie zakończy się spektaklem przygotowanym przez Teatr Ekostudio. Teatr Ekostudio jest teatrem prywatnym, który istnieje od 1999r. Jego założycielem jest Andrzej Czernik – aktor, reżyser, dramaturg, producent, scenarzysta. Zasłynął spektaklami plenerowymi, wystawiając m.in. cztery części „Chłopów” Władysława Reymonta, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, a także spektaklami powiązanymi z historią i kulturą zarówno regionu opolskiego, jak i kraju (np. „Mikołaj II, czyli historia śmierci opolskiego księcia” czy „Rajmund i Julka”).

Zapisy

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagał wcześniejszej rejestracji. Żeby się zarejestrować trzeba zadzwonić pod numer 77 44 32 565 (w godz. od 9.00 do 15.30, od poniedziałku do piątku) lub napisać maila na adres [email protected]. Termin rejestracji upływa 12 grudnia.