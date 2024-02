Orlen Superliga. Corotop Gwardia Opole nie sprostała u siebie Argedowi Rebudowi Ostrovii Ostrów Wielkopolski [ZDJĘCIA]

Patrząc na to, że w tym sezonie we własnej hali gwardziści wygrali wcześniej aż siedem z dziewięciu spotkań, ulegając w roli gospodarza jedynie znacznie wyżej notowanym ekipom Orlenu Wisły Płock i Górnika Zabrze, przed ich konfrontacją z Ostrovią można było mieć powody do optymizmu. Jego dodatkowym powiewem była jeszcze niedzielna (4.02), wyjazdowa wygrana opolan nad Azotami Puławy. Przestrogę dla nich stanowił natomiast mecz w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie w pierwszej rundzie polegli 27:28.

Mimo straty dwóch absolutnie kluczowych zawodników, przed przerwą opolanie mieli fragmenty dobrej gry. Pierwszą część gry zaczęli co prawda źle, od wyniku 1:4, ale później zdobyli aż pięć goli z rzędu. Od tego czasu aż do półmetka to oni posiadali inicjatywę, choć była ona nieznaczna. Przewaga gospodarzy ani razu w początkowych 30 minutach nie była wyższa niż dwie bramki, a Ostrovia często doprowadzała do remisu. Na przerwę obie drużyny schodziły przy wyniku 16:15 dla Gwardii, który zapewnił jej, trafieniem niemal równo z syreną, Andrzej Widomski.