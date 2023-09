Orlen Superliga. Nieudany powrót trenera Gwardii Opole do Piotrkowa Trybunalskiego

Ten rezultat to spore rozczarowanie, ponieważ chcąc myśleć o realizacji swojego celu na sezon 2023/24 (awans do play-off, czyli miejsce w pierwszej „ósemce”) z takimi rywalami opolanie zdecydowanie powinni wygrywać. Piotrkowianin przystępował do tego meczu po trzech porażkach na starcie rozgrywek. Należy jednak też pamiętać, że dwie z nich poniósł z pretendentami do medali, czyli Orlenem Wisłą Płock i Azotami Puławy.

Spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim od początku nie układało się jednak po myśli gwardzistów. Już po 14 minutach dobitnie odczuli oni, że o zwycięstwo będzie bardzo trudno. Wtedy to Piotrkowianin prowadził 8:3.

W dalszej części pierwszej połowy oba zespoły grały falami. Najpierw Gwardia doszła przeciwnika na dwa gole, ale potem znów pięcioma bramkami wygrywali gospodarze (13:8). Końcówka zmagań przed przerwą znów należała do opolan, dzięki czemu na półmetku było tylko 15:13 dla Piotrkowianina. Główna była w tym zasługa Piotra Jędraszczyka, który rywalizował przeciwko swojemu poprzedniemu klubowi.