Para Opolan natknęła się na wilka. Fachowcy zwracają uwagę na niepokojący szczegół

- W czwartek (7.03) rano wjeżdżałem do miejscowości Pietna koło Krapkowic. Na polu w oddali moja narzeczona zauważyła zwierzę podobne do owczarka niemieckiego, z tym że miało szare umaszczenie. Wyglądało na wilka, dlatego zawróciliśmy, aby mu się przyjrzeć – relacjonuje autor nagrania. - Wilk był bardzo spokojny, sprawiał wręcz wrażenie oswojonego. Znajdował się w bezpiecznej odległości, dlatego udało nam się nagrać filmiki. Widać na nich, jak zwierzę przebiega przez ulicę i biegnie w kierunku miejscowości Borek. Później dopiero wilk schował się w lesie.

- Ta sytuacja to kolejny przykład, że po pięciu wiekach nieobecności wilk wraca na Opolszczyznę – komentuje Dominika Bernacka-Adamczyk, Łowczy Okręgowy w Opolu. – Spotykamy go, co świadczy o tym, że jest go dużo, bo dopiero wtedy podchodzi do osad. Wilk uczy swoje potomstwo polować na łatwym celu, czyli właśnie na zwierzętach domowych i gospodarskich.