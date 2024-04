Dawno nie widziane drapieżniki, skorupiaki i ryby wracają na Opolszczyznę

- Zauważyłem go z odległości 20-30 metrów. To był spory osobnik, ale widziałem go zbyt krótko, żeby ustalić, czy był to ryś karpacki, czy nizinny. Nie udało mi się też dostrzec, czy miał obrożę, co mogłoby wskazywać, że to jedno z reintrodukowanych (ponownie wprowadzonych - red.) w Polsce zwierząt - opowiadał wówczas dr Grzegorz Kłys, biolog z Uniwersytetu Opolskiego Kot mógł przejść zarówno z północno-zachodniej Polski, gdzie był wprowadzany, jak i z Czech. - Niedawno otrzymałem potwierdzenie od pracownika naszego parku, że także zaobserwował rysia. Śnieg ułatwia topienie zwierząt, namawiam więc kolegów badaczy zajmujących się tymi kotami, do ustalenia, co to za osobnik i skąd się u nas wziął. Jedno jest pewne, że ma co u nas jeść - mówił dr Kłys.