Paweł Kampa z Lewicy: Publiczną krytykę rządu ze strony koalicjanta uważam za niepoważną

Zacznijmy od pana pracy na stanowisku wicedyrektora w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu. Jak to się stało, że trafił pan do obszaru z którym nie miał nic wspólnego?

To pytanie w ostatnim czasie kilka razy pojawiło się w kontekście mojej osoby. Mam swoje gospodarstwo rolne, a od najmłodszych lat pomagałem ojcu w prowadzeniu jego gospodarstwa, byłem także sołtysem jednej z największych wsi w naszym regionie. Nie wiem, co by mogło pana jeszcze przekonać? Funkcja dyrektorska to stanowisko kierownicze, na których również mam doświadczenie, zatem spełniam wszystkie wymogi żeby współkierować jednostką.

Jakie są pana najważniejsze doświadczenia po pierwszych miesiącach pracy?

Specyfikę urzędniczą znam, bo pracuję w tej branży prawie 20 lat. Pierwsze miesiące w nowym miejscu to poznanie szczególnych zasad funkcjonowania instytucji, poznawanie ludzi i pierwsze decyzje dotyczące organizacji pracy, bo to od nas zależy sprawność transferu środków, głównie europejskich, do rolników.