Pelikan z zoo w Opolu na gigancie. Możliwe że „wyprowadził się” na Bałkany. Jaki jest dalszy los najsłynniejszego pelikana w Polsce?

- Jest szansa, że uciekł na południe do krajów bałkańskich. Mamy taką nadzieję, bo widać było, że ewidentnie dąży do tego, ponieważ kierował się w kierunku południowej Europy. Jeżeli przeleciał przez Słowację, która jest stosunkowo mała, to liczymy, że w tej chwili jest gdzieś w cieplejszych rejonach. Mamy nadzieję, że na Bałkanach, a tam sobie z pewnością da radę - tłumaczy Rolik.