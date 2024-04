Całkowity zakaz wędkowania na Jeziorze Otmuchowski. Z powodu niskiego stanu wody ryby są w trudnej sytuacji. "To strzał w kolano wędkarzy"

Zakaz obowiązujący „do odwołania”, wprowadził opolski Zarząd Okręgowy PZW na wniosek Komisji Ochrony Wód. Wcześniej zbiornik i dobrostan ryb kontrolowali ichtiolodzy.

- Stwierdzono duże nagromadzenie się ryb na małej powierzchni. W ostatnich dniach ryby były poddane bardzo dużej presji, co ma związek z radykalnym obniżeniem poziomu lustra wody w zbiorniku - czytamy w komunikacie PZW. - Zakaz wprowadza się w celu zachowania dobrostanu ryb oraz zagwarantowania im jak największego spokoju w trakcie trwania remontu.

Wcześniej, od połowy marca, władze PZW wprowadziły na sztucznym zbiorniku zakaz połowu z jednostek pływających czyli głównie z łodzi. Ostatnia decyzja bardzo nie spodobała się miejscowym wędkarzom.

- To strzał w kolano wędkarzy, i to tuż przed długim, majowym weekendem - komentuje jeden z wędkarzy. - Specjalnie ogłosili to dopiero teraz, żebyśmy zapłacili za karty wędkarskie. Jestem bardzo często na zbiorniku i wcale nie widzę masowego wyłapywania ryb. W dni robocze wędkuje kilka osób, w weekendy jest więcej, ale nikt nie wynosi ryb workami. Jeśli mają zastrzeżenia, nich zwiększą kontrole na wodzie.