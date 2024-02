Personalne zmiany w Lasach Państwowych. Nowym szefem dyrekcji w Katowicach został leśnik ze Strzelec Opolskich

Robert Pabian, inżynier nadzoru z Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, został pełniącym obowiązki dyrektora Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Katowicach. Podlegają mu między innymi nadleśnictwa w województwie opolskim oraz dwa gospodarstwa rybackie w Niemodlinie i Krogulnej. Pabian jest doświadczonym leśnikiem. W latach 2014 – 2020 był nadleśniczym Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, w którym pracował od początku swojej drogi zawodowej. Potem trafił do Strzelec Opolskich na dużo niższe stanowisko.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach gospodaruje nad państwowymi lasami w województwie śląskim, opolskim i nad niewielkimi fragmentami lasu w sąsiednich regionach. W jej skład wchodzi w sumie 38 nadleśnictw, w tym 7 na Opolszczyźnie (Opole, Prudnik, Brzeg, Niemodlin, Prószków, Kup i Olesno). Przypomnijmy, w 2021 roku dyrektor regionalny z Katowic Józef Kubica został głównym szefem Lasów Państwowych.

Józef Kubica jest związany z PiS i Solidarną Polska, w październikowych wyborach startował bez powodzenia do parlamentu. Z odwołaniem Kubicy nowy minister klimatu musiał czekać do stycznia, dopiero wtedy bowiem zgodę na to wyraził Sejmik Województwa Śląskiego, gdzie Józef Kubica jest radnym.

Nowy dyrektor regionalny w Katowicach już odwołał trzech nadleśniczych w Rudach Raciborskich, Rybniku i Rudzińcu. Zmiany na razie omijają Opolszczyznę.