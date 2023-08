PFRON dofinansuje zakup samochodów dla niepełnosprawnych w Prudniku i Głogówku. W całym województwie takich aut będzie kilkanaście

Po 135 tysięcy złotych trafi do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku oraz do Konwentu O.O. Bonifratrów w Prudniku, który od dwóch lat prowadzi w tym mieście Warsztaty Terapii Zajęciowej. Korzysta z nich 50 osób, w tym pięć poruszających się na wózkach inwalidzkich. Codziennie są dowożeni na zajęcia i odwożeni do domów.

- Do tej pory nie mieliśmy samochodu do przewozu ludzi na wózkach i to był kłopot – mówi brat Szymon, przeor prudnickich Bonifratrów. - Musieliśmy ich przenosić na fotele w aucie, potem znów na wózek. Teraz będzie łatwiej i wygodniej dla pracowników i samych niepełnosprawnych. Możemy też pomyśleć o przyjęciu kolejnych osób niepełnosprawnych na wózkach, bo chętni są. Część naszych podopiecznych do tej pory siedziała w domu. Nie korzystali z takich form rehabilitacji, a teraz mogą się rozwijać, uczyć codziennego życia, uczestniczyć w życiu społecznym.