Pianino z Goworowic pod Nysą odnalazło się 80 lat później w Hajnówce pod białoruską granicą. Nit nie wie, jak pokonało 600 kilometrów

Pani inspektor z Hajnówki zainteresowała sprawą redakcję NTO, a my przekazaliśmy informację mieszkańcom Goworowic. Po wojnie w wiosce doszło do całkowitej wymiany ludności, ludność niemiecka wyjechała. Mieszkańcy Goworowic utrzymują jednak kontakty z osobami, które po latach przyjeżdżają odwiedzić rodzinne strony. Trwa sprawdzanie niemieckich pamiętników.

Szkoła w Goworowicach została zamknięta, ale mieszkańcy Goworowic zastanawiają się jak sprowadzić do wioski historyczny instrument i gdzie go wyeksponować. Tym bardziej, że w ubiegłym roku, w czasie społecznej akcji porządkowania terenu wokół kościoła w Goworowicach, odkryto przysypaną ziemią tablicę nagrobną z niemieckim napisem. Okazało się, że to tablica nagrobna żyjącego w XIX wieku nauczyciela muzyki ze szkoły w Goworowicach. Być może to właśnie on kupił instrument i korzystał z niego w pracy.

Tablica nauczyciela stanie na pamiątkę pod murem kościoła.