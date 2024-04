To była krótka, ale intensywna kampania wyborcza na Opolszczyźnie. Podsumowujemy ostatnie dni i tygodnie

Dochody i zadłużenie samorządów, czekająca nas wszystkich rewolucja energetyczna, stan lokalnej demokracji, wyludnianie się Opolszczyzny. To problemy, z którymi będą się musiały borykać lokalne władze przez najbliższe pięć lat. W kampanii wyborczej jednak trudno było usłyszeć coś na ten temat. Dominował festiwal obietnic lub chwalenia się dokonaniami. Kandydaci licytowali się - co wybudują, zorganizują, czego nie zlikwidują (np. małych i kompletnie deficytowych szkół). Do czego dopłacą, co ufundują. I trudno mieć do nich o to pretensje, skoro wyborcy oczekują słodkich słówek. Chcą obietnic i nie bardzo chcą się wgłębiać w szczegóły, skąd wziąć na to pieniądze.